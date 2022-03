Verson. Violence à la sortie d'un collège : prison ferme

Jeudi 14 juin 2018 Manon Hamel âgée de 19 ans et Bryan Vanstenberghe âgé de 21 ans ont été jugés par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) Ils devaient répondre de violences aggravées commises à Verson mercredi 4 avril 2018. Seule la jeune fille s'est présentée à l'audience.

Ils sont trois à rouer de coups le collégien qui s'interpose

La prévenue décide d'aller mettre "un coup de pression" à une adolescente de 15 ans pour une histoire de "petit copain". Avec trois acolytes elle l'attend à la sortie de son collège. L'attrapant par l'épaule elle lui tire les cheveux la projetant contre un grillage "Viens là que je te défonce !" Un collégien s'interpose et mal lui en prend. Les trois garçons se jettent sur lui le rouant de coups de pied à terre. Bilan, trente jours d'incapacité totale de travail. L'intervention d'un surveillant met fin à la sauvagerie. Plus tard des échanges de SMS entre les quatre jeunes attestent de leur satisfaction.

"C'est vous l'instigatrice !"

À l'audience, le comportement de la prévenue déplaît aux magistrats car c'est tout juste si ce n'est pas elle la victime. "J'ai tiré les cheveux, rien de plus". Le président s'emporte "Mais c'est vous l'instigatrice !". De plus son casier judiciaire comporte des mentions de violences et de menaces de mort. 2 000 euros de préjudice moral sont sollicités pour la jeune fille et une provision de 3 000 euros avant expertise médicale pour le jeune homme.

Peines de prison ferme

La procureure requiert pour les deux prévenus 12 mois de prison dont 4 mois ferme. L'avocate de la défense insiste sur un dérapage. "Elle n'a jamais voulu que ça prenne cette ampleur".

Manon Hamel écope de 12 mois de prison dont 6 mois ferme. Bryan Vanstenberghe de 12 mois dont 4 mois ferme assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Ils devront solidairement verser 1 000 euros de préjudice moral à la jeune fille et une provision de 3 000 euros au jeune homme ainsi que 1 000 euros de frais de justice. Ils ont interdiction d'entrer en contact, de quelque façon que ce soit avec les victimes et interdiction de paraître aux abords du collège.

