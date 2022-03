Dieppe. SNCF : trafic interrompu entre Rouen et Dieppe

La circulation des trains est interrompue entre Rouen et Dieppe (Seine-Maritime) vendredi 15 juin 2018. En cause : "la panne d'un engin de chantier dans le secteur de Saint Victor", près de Tôtes indique la SNCF sur son compte Twitter TER Normandie. "Les travaux d'entretien des voies sur cet axe ont été plus longs que prévu", ajoute la SNCF. Des cars de substitution sont mis en place.