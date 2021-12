Bréauté. Un train stoppé à Bréauté après la découverte d'un colis suspect

D'importantes difficultés de circulation sur les rails, jeudi 28 février 2019. Entre une heure et 1h15 de retard ont été enregistrés sur les trains circulant entre le Havre (Seine-Maritime) et Paris. En cause : la découverte d'un colis suspect à bord d'un train qui effectuait la liaison entre Rouen et la cité océane.

Les voyageurs évacués

Le train a été stoppé en gare de Bréauté-Beuzeville pour permettre l'intervention d'une équipe de déminage à 16 heures. "Les passagers ont pu descendre du train et ont pris le suivant", indique le service communication de la SNCF. L'accès à la gare a été interdit aux autres usagers.

Pendant ce temps, les trains avaient pour terminus Yvetot et repartaient de cette même gare. Des cars de substitution ont été mis en place pour rejoindre Le Havre.