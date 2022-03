Caen. Trois Normands racontent les histoires insolites du foot mondial

De l'Uruguayen Castro buteur amputé d'un bras en 1930 à Matthias Sindelar, footballeur autrichien défiant Hitler en 1938 en passant par un échange incroyable à la Coupe du Monde 1978, ce sont plus de 200 histoires qui sont racontées au fil des 270 pages de cet ouvrage.

Raconter toutes les coupes du Monde

Leur leitmotiv : raconter toute l'histoire de la coupe du Monde en passant en revue aventures et anecdotes qui ont marqué l'histoire et qui la plupart du temps sont passées presque inaperçues. En 1958 par exemple, peu savent que Just Fontaine n'a pas participé à la compétition avec ses chaussures mais avec celle de son coéquipier Stéphane Bruey. Just Fontaine qui reste à ce jour le meilleur buteur sur une phase finale de coupe du Monde avec 13 buts.

Ce jeudi 14 juin 2018, jour d'ouverture de la 21e Coupe du Monde, en Russie, l'un des auteurs de l'ouvrage, Frédéric Veille, était l'invité de la rédaction.

Invité de la rédaction Impossible de lire le son.

Plus de 200 histoires insolites sont racontées au fil des 270 pages du livre. - City éditions