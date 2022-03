Caen. Caen Basket Calvados : trois prolongations et Jerrold Brooks arrive

Le Caen Basket Calvados signe un gros coup sur le marché des transferts mardi 12 juin 2018 avec la signature du meneur américain Jerrold Brooks. Cinquième meilleure évaluation de Pro B, il avait commencé la saison dernière avec Blois avant de rejoindre Évreux (Eure). Le joueur de 27 ans et 1,83m finit la saison avec une moyenne de 14.2 points, 2.3 rebonds et 4 passes. En trois confrontations contre Caen la saison passée, il avait inscrit 72 points.

Pope, Monteiro et Ramseyer conservés

Ce transfert retentissant fait suite à la prolongation la veille de Bryson Pope, BJ Monteiro et David Ramseyer. Le premier, au club depuis 2014 et capitaine du CBC est l'un des seuls joueurs à ne pas avoir été blessé de la saison. Le second, grand artisan de la montée en 2017, a été absent une bonne partie de la saison, mais a su faire la différence à chaque fois qu'il était sur le parquet. Quant au pivot franco-suisse, arrivé en cours de saison avec une réputation de joueur difficile à gérer, il s'est progressivement rendu indispensable à l'équipe d'Hervé Coudray, sortant même le meilleur espoir de Pro B Bastien Vautier du cinq de départ en fin de saison.