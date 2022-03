Cherbourg. Énergies Marines : le monde entier a rendez-vous à Cherbourg

Du mardi 12 au jeudi 14 juin 2018, Cherbourg-en-Cotentin (Manche) sera la capitale des Énergies Marines Renouvelables (EMR). Le port du Cotentin accueille pour trois jours le salon Seanergy et la conférence internationale sur l'énergie des Océans (Icoe). 3500 industriels, experts, scientifiques et journalistes du monde entier seront présents, et 200 exposants, issus de 25 pays différents.

Only 2 days left before the #International #Conference on #OceanEnergy starts! Exhibitors are currently setting up their booth #Workinprogress #Seanergy18 #ICOE2018 #MRE pic.twitter.com/nhzqedyknw