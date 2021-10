Hokcey : les Drakkars de nouveau en danger

Une victoire et les Caennais prenaient un peu d'air sur la poule de maintien. Une défaite et ils s'enfonçaient dans le marasme. Les Drakkars sont en danger après la série de six défaites réalisée entre le 30 décembre et le 21 janvier. L'humiliation subie à Neuilly/Marne mercredi 18 janvier (10-2) n'a pas été effacée contre Briançon, loin de là. Caen n'a pas eu son mot à dire contre le quatrième du classement, samedi 21 janvier (0-4).

"C'est dommage car on avait bien commencé le match, retient Jean-Christophe Gauthier. Ils ont marqué un but chanceux assez rapidement (10') et ça a complètement changé le match." Briançon a fermé le jeu, Caen confirmé sa stérilité offensive. Les choses vont de mal en pis pour les Caennais. "On était peut-être embarqués dans un certain confort, tente d'expliquer Jean-Christophe Gauthier. Il va falloir se ressaisir." Après Villard, les Caennais recevront Dijon, vendredi 27 janvier.