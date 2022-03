Granville. Naissance de quatre lémuriens au zoo de Champrépus

Ils ont le regard persant et sont déjà vifs comme l'éclair, pour le plus grand plaisir des visiteurs du parc zoologique de Champrépus (Manche), des bébés lémuriens appartenant à l'espèce des bébés Makis vari ont vu le jour le dimanche 22 avril 2018. C'est une bonne nouvelle pour le parc et pour l'espèce qui est en danger critique d'extinction qui se trouve sur la liste rouge de l'UICN (Union internationale de la conservation de la nature)

Les makis ont quitté leur nid

Les bébés makis sont restés un mois dans leur nid avant de pointer leur nez devant les visiteurs dans la maison de nuit des lémuriens. Ils s'amusent désormais aux yeux de tous en passant de branches en branches de manière espiègle comme sur cette vidéo postée par le zoo de Champrépus.

