Alençon. Cuisine Plus à Alençon: le savoir-faire récompensé [Publireportage]

A Condé sur Sarthe (Orne), l'aménagement de cuisine a son professionnel: Laurent Plessis dirige depuis plus de 11 ans la société Cuisine Plus Alençon. Aujourd'hui, ce sont les clients eux-mêmes qui récompensent Cuisine Plus Alençon, avec un taux de satisfaction affiché de 95%.

Pour atteindre cette performance, Laurent Plessis ne raisonne pas en financier: "je suis fils d'artisan, donc j'ai vraiment une culture du client proche" explique-t-il. Avec 8 salariés, Cuisine Plus Alençon garde une structure à taille humaine.

La culture du client

Dans cette franchise alençonnaise du réseau Cuisine Plus on met tout en œuvre pour que le client soit au cœur des préoccupations. Dès son arrivée, le visiteur est pris en charge par un vendeur qui suivra le projet de A à Z. Si besoin, Laurent Plessis se déplace lui-même sur le chantier.

Satisfaire le client, c'est aussi assurer un résultat qualitatif: "on est hyper vigilants" insiste le directeur. En interne, les équipes sont briefées et l'avantage c'est qu'avec un faible turnover, chacun connaît l'exigence de l'entreprise: "on a une réelle stabilité au niveau des équipes de vendeurs et de poseurs, cela évite pas mal d'embêtements".

Miser sur le local

Pour éviter les erreurs ou les surcoûts, les circuits sont au plus court. Côté fournisseur: "on travaille en direct avec les fabricants de cuisines, sans aucun intermédiaire ou central d'achat". Idem du côté des artisans qui interviennent sur le chantier: "on a six artisans indépendants et locaux avec qui on travaille depuis plusieurs années, c'est ce qui nous assure un travail bien fini" explique Laurent Plessis. Autre avantage de ce modèle en circuit court: en cas de pépin, Cuisine plus Alençon a la main et est ultra-réactif en SAV.

Avec plus de huit clients sur dix qui viennent par recommandation, Laurent Plessis peut être confiant: Cuisine Plus Alençon a fait ses preuves.

Ouvert du lundi au samedi, centre commercial Carrefour à Condé sur Sarthe.