Caen. D-Day : à quoi s'attendre pour le 75e anniversaire du Débarquement ?

Mercredi 6 juin 2018, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, était présente aux cérémonies de commémorations du 74e anniversaire du Débarquement en Normandie. À Merville-Franceville (Calvados), elle a tenu a rappeler l'importance du 6 juin 1944 pour la mémoire collective. "Les Français ont conscience du sacrifice des combattants".

La secrétaire d'État a salué les vétérans mercredi 6 juin 2018. - Margaux Rousset

"Chaque chose en son temps"

Le 74e anniversaire du Débarquement célébré, les esprits sont tournés vers le 75e. Mais Geneviève Darrieussecq ne veut pas trop s'engager sur le déroulé des futures festivités. "On prend les choses les unes après les autres. Actuellement nous préparons les festivités du centenaire de la première Guerre mondiale qui aura lieu en novembre à Paris", explique-t-elle.

D-Day. La levée des drapeaux à la batterie de Merville #6juin1944 #debarquement pic.twitter.com/pJkb4QPV5X — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) 6 juin 2018

Alors peut-on s'attendre à voir de nombreux chefs d'États pour cet anniversaire particulier ? "Pour l'instant je ne pense pas que ça soit dans les tuyaux. Il va y avoir 80 chefs d'États en novembre prochain à Paris pour le centenaire. Je pense qu'il y aura des pauses après. "

L'Unesco ? "Une belle reconnaissance"

La secrétaire d'État a tenu cependant a rappelé l'importance de ces lieux de mémoire, notamment pour la Normandie, en évoquant l'inscription de ces plages du Débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO. "Je croise les doigts. Je pense que serait une belle reconnaissance. Cette inscription apporterait une visibilité supplémentaire à ces sites et ça fera aussi un atout touristique supplémentaire et je pense que c'est très important pour le département et la région".