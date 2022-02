Sainte-Marie-du-Mont. D-Day : L'hommage aux combattants venus de la Mer à Utah-Beach

Sur la plage d'Utah-Beach, dans la Manche, une cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de la Manche, du président de la région Normandie, Hervé Morin, l'ambassadrice du Danemark en France, l'ambassadeur d'Allemagne, et l'ambassadrice des États Unis en France. Jamie Mac Court, a rendu hommage à ces 30 000 jeunes qui débarquèrent il y a 74 ans sur cette plage, ou beaucoup sont tombés, comme le frère de son père.

Jamie Mac Court Impossible de lire le son.

Aux côtés des autorités civiles et militaires et de quelques vétérans, des anonymes, venus pour que la mémoire puisse se transmettre. Et c'était une première en Normandie pour Jacques, venu des Hauts de France, Jocelyne et Bernard venus eux de Gironde.