Suppressions d'arrêts de bus scolaire dans la Manche : la polémque enfle

La polémique enfle après l’annonce de la suppression d’arrêts de bus scolaires, par le conseil général de la

Manche ! La fédération de parents d'élèves a dénoncé hier, vendredi, un projet du conseil général qui

prévoit la suppression d’un peu plus de 1 500 des 3.800 arrêts de bus scolaire dans le département. La FCPE réclame au président du conseil général de renoncer à ce projet… « ils mettent en danger les élèves, et l’avenir des écoles rurales ». De son côté, le patron du département, Jean-François Legrand, a précisé, qu' "Il n'y avait

pas de souci d'économie mais un souci de sécurité » . Les arrêts restants, seront sécurisés, un projet de 2 millions et demi d’euros ! Pour le moment, la concertation se poursuit avec les maires de communes concernées…