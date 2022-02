Le Teilleul. Coup de poker dans "Cherchez, trouvez, gagnez", le robot pâtissier est remporté

C'est la première fois qu'elle joue sur Tendance et son passage sur nos ondes est plutôt réussi. Mélodie repart avec son robot pâtissier rouge, 1 000 watts, et ses accessoires. Un bon coup de main non négligeable pour la préparation des repas.

Comme chaque jour du lundi au vendredi de 9h à 13h vous tentez de découvrir l'objet caché à l'antenne face à Tom. Les indices donnés ces derniers jours nous dirigeaient vers un objet qui tient dans une main et transportable n'importe où. Le fait de jouer avec entre amis n'avait presque pas été évoqué et pourtant c'est ce qui a mis la puce à l'oreille de Mélodie, Manchoise du côté du Teilleul (non loin de Saint-Hilaire du Harcouet).

On peut le dire, elle a joué carte sur table :

Mélodie n'a pas hésité, elle a gagné Impossible de lire le son.

Encore félicitations à notre gagnante !

Vous serez peut-être la prochaine ou le prochain gagnant dans "Cherchez, trouvez, gagnez". Dès maintenant participer à la nouvelle enquête pour gagner vos 2 entrées au festival Rock In Evreux. Des places pour la journée du dimanche avec sur scène Martin Solveig, Dadju, Kyo, BB Brunes, Malo ou encore Igit.

