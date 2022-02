Grève SNCF : trafic encore perturbé dimanche avec 2 TGV sur 3 et 1 TER sur 2

Ce 13e épisode d'une grève par épisodes de deux jours sur cinq, pour protester contre la réforme ferroviaire du gouvernement, prendra fin lundi à 7H55.

Dimanche, en Ile-de-France, deux Transiliens sur trois devraient circuler en moyenne. Le trafic sera normal sur le RER A et le RER B sud. Sur la portion nord du RER B, ainsi que sur le RER C, la direction table sur un train sur deux.

D'autres lignes franciliennes seront davantage perturbées (lignes H, R notamment), également en raison de travaux, précise la SNCF.

Côté TGV, la moyenne sera de deux trains sur trois en circulation: sept sur dix sur les axes Atlantique et sud Est, trois sur quatre sur l'axe Est et un peu moins, trois sur cinq, sur l'axe Nord.

Quant aux TGV Ouigo, sept sur dix sont annoncés.

La situation des Intercités varie d'une région à l'autre.

A l'international, le trafic de l'Eurostar et du Thalys sera "quasi normal et les liaisons avec l'Allemagne et l'Espagne normales. Deux trains sur trois sont prévus entre la France et l'Italie ainsi que sur le trafic des Lyria.

Ce 13e épisode de grève intervient avant le vote mardi au Sénat de la réforme ferroviaire. Le texte a été remanié avec des amendements de tous les groupes politiques, dont certains donnent des gages aux syndicats réformistes.

