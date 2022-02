Caen. Météo : un mois de mai "assez exceptionnel" en Normandie

Au revoir mai ! Bonjour juin. Du côté du ciel, le mois qui vient de s'achever a réservé bien des surprises à la Normandie. Chaleurs dignes d'un été, pluies diluviennes, épisodes orageux inédits…

• Lire aussi. Début mai, plus de soleil à Cherbourg qu'à Bastia, Nice ou Toulouse !



Le ciel a-t-il perdu la tête en mai dans la région ? Pas pour Christopher Bribet, fondateur de la page Facebook Météo Basse-Normandie : "mais c'est vrai que ce fut un mois de mai quand même assez exceptionnel. À Caen, entre le 1er et le 20 mai, il y a eu plus de 270 heures d'ensoleillement. On dépasse largement le sud-ouest et le sud-est de la France !"

Record d'impacts de foudre (150 000 environ sur l'hexagone. Dernier record en 2009, avec une moyenne de 80 000), inondations… Le mois de mai a été passé au crible. Christopher Bribet était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest, vendredi 1er juin 2018. Écoutez son interview :

Christopher Bribet Impossible de lire le son.

La page Facebook Météo Basse-Normandie a, à ce jour, plus de 64 000 abonnés. Des internautes qui apprécient réactivité et interaction. "La proximité, c'est ce que les gens recherchent.", assure Christopher Bribet.

A LIRE AUSSI.

Météo Basse-Normandie : un appel aux dons pour sauver la page Facebook