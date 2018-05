Début mai, plus de soleil à Cherbourg qu'à Bastia, Nice ou Toulouse !

Du mardi 1er mai au lundi 14 mai 2018, Cherbourg-en-Cotentin a enregistré 134 heures d'ensoleillement, selon le site Météo Express, piloté par des passionnés. C'est plus du double que… Bastia, qui a connu 47 heures d'ensoleillement !

Dans le Cotentin, il fait beau plusieurs fois par jour. N'en déplaise aux Normands du sud, Cherbourg-en-Cotentin (Manche) a battu tous les records, au début de ce mois de mai 2018.

134 heures de soleil

Selon le site Météo Express, alimenté par une équipe de jeunes météorologues passionnés, Cherbourg a en effet enregistré 134 heures d'ensoleillement, du mardi 1er mai au lundi 14 mai 2018. C'est autant que Troyes dans l'Aube, mieux que Paris (128 heures) et bien plus que plusieurs cités pourtant prisées pour les destinations estivales : Nice avec 69 heures, Toulouse avec 61 heures, et Bastia, en Corse, avec seulement 47 heures d'ensoleillement sur cette période !

Depuis le 1er mai, le soleil boude le sud pour briller au nord ! 134h de soleil à Cherbourg & Troyes mais 47h à Bastia (record) ! =>> https://t.co/dL23FFnGhU pic.twitter.com/hno97CcgA5 — Météo Express (@MeteoExpress) 15 mai 2018

De quoi, peut-être, convaincre les sudistes de tout quitter pour la Normandie ? "La situation devrait redevenir plus égalitaire au cours des prochains jours" tempère néanmoins Météo Express.