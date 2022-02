Caen. 31e édition des Courants de la Liberté à Caen

C'est un rendez-vous incontournable qui marque le retour des beaux jours à Caen (Calvados). Cette année, les Courants de la Liberté reviennent pour une 31e édition, du vendredi 8 au dimanche 10 juin 2018. "L'idée est de célébrer de manière sportive les commémorations du 6 juin 1944, le jour où a débuté le débarquement des alliés en Normandie" annonce Yves Martin, président des Courants de la Liberté. Comme tous les ans, l'événement est ouvert aux enfants, aux femmes et aux hommes qui souhaitent concilier course et solidarité.

Cette année, Maëva Danois sera la marraine de l'édition 2018. L'athlète de 25 ans, licenciée à l'Entente Athlétique Mondeville Hérouville, est une spécialiste du 3000m steeple et du cross-country. En dépit du fait qu'elle se soit blessée le samedi 26 mai 2018, elle a tenu à participer à l'événement. "C'est une athlète locale et prometteuse. Nous sommes très contents d'avoir quelqu'un qui représente l'ensemble de la manifestation" indique Yves Martin. Une nouvelle qui ravit les passionnés de course, d'autant que sa maman participera à l'épreuve des 10km.

Un programme chargé

Cette année, sept épreuves figurent au programme des trois jours de course. Parmi les moments forts de l'événement, les Foulées de la Liberté qui se dérouleront le vendredi 8 juin 2018 et qui rassemblent plus de 4000 scolaires chaque année. La célèbre Rochambelle, course féminine de 5,8 km au profit de la lutte contre le cancer du sein, partira le samedi 9 juin 2018 à 19 heures. Enfin, le marathon et le semi-marathon viendront clore le festival dimanche 10 juin 2018. "On sera sur un programme solidaire le samedi et plus sportif le dimanche" indique Yves Martin.

La Rochambelle est devenue la course phare des Courants de la Liberté. - Archives

Des nouveautés qui mettent les femmes à l'honneur

Parmi les nouveautés de cette 31e édition, les participants pourront indiquer sur leur dossard le nom de la personne pour qui ils courent. L'occasion d'ajouter une touche personnelle à cet élan de solidarité. Par ailleurs, une "Rochambelle Party" sera organisée devant le zénith de Caen, samedi 9 juin 2018 au soir. Ce jour-là, des navettes Twisto seront gratuitement mises à disposition pour les femmes portant un t-shirt rose uniquement. Si les femmes sont toujours attachées à la Rochambelle, on note aussi une participation plus accrue aux courses longues. "Aujourd'hui il y a une réelle évolution de la pratique du sport féminin. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à courir le semi-marathon ou le marathon, c'est fantastique" constate Yves Martin.

Le Village Expo des Courants de la Liberté, qui se trouve rue Joseph-Philippon à Caen, restera quant à lui ouvert pendant toute la durée de l'événement. Les inscriptions sont possibles jusqu'au mercredi 6 juin 2018, sur le site des Courants de la Liberté. Cette année, plus de 1700 bénévoles œuvreront pour accueillir les 30 000 participants attendus lors de ces trois jours festifs.

Pratique. Courants de la Liberté édition 2018, du vendredi 8 au dimanche 10 juin 2018 à Caen (Calvados).