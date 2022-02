Caen. Stade Malherbe Caen : Issa Marega signe chez les pros

Il se souviendra certainement de l'année de ses 20 ans. Issa Marenga, pilier de l'équipe réserve du Stade Malherbe Caen (Calvados) a signé son premier contrat professionnel mardi 29 mai 2018 avec le club Normand. Il a signé pour un an avec options.

• À lire aussi. Football : Gilles Sergent s'exprime sur le nouvel entraîneur du SM Caen



Premier entraînement le 5 juillet

Issa Marenga découvrira ses nouveaux coéquipiers le jeudi 5 juillet 2018, date de la reprise pour l'équipe pro. Avec son 1,96 mètre pour 93 kg, le joueur le sait : "le plus dur commence maintenant", confie-t-il au Stade Malherbe.

Et après avoir effectué ses classes au FC Sèvres, à l'AC Boulogne-Billancourt et à l'AS Meudon, avant de s'envoler pour le FC Porto pendant une saison et demie.