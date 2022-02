Rouen. En Normandie, l'association des directeurs des EHPAD espère plus

La ministre de la santé Agnès Buzyn présente mercredi 30 mai 2018 son plan pour les EHPAD, les Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Certaines mesures sont déjà connues, comme l'injection de 430 millions d'euros en trois ans, soit la création de 20 000 postes supplémentaires.

Huit minutes par résident

"C'est une avancée, il faut le reconnaître. Mais pour nous, ce ne sont que des mesures d'urgence pour répondre à la crise" estime Marie-Pascale Mongaux, directrice d'EHPAD et correspondante de l'AD-PA, l'association des directeurs d'établissement et de services pour personnes âgées, en Normandie.

"Avec 7200 EHPAD en France, cela donne environ deux postes par EHPAD, soit huit minutes par jour et par résident. Cela va peut être compenser la perte des emplois aidés, mais on est loin du compte" tempère la directrice.

Donner plus d'autonomie aux EHPAD

Accueil mitigé aussi de la présence d'une infirmière de nuit dans chaque établissement, pour ne pas engorger les services d'urgences des hôpitaux. "C'est intéressant, mais l'urgence c'est d'abord d'apporter du personnel à la journée, quand les besoins sont les plus forts. Moi-même j'ai des établissements où, l'après-midi, je manque d'une infirmière". Marie-Pascale Mongaux plaide pour une gestion autonome des moyens alloués, au sein des EHPAD.

Au-delà de ces structures, l'AD-PA espère que la ministre prendra aujourd'hui "des engagements clairs et rapides" sur le vieillissement en France, "pour fonder des bases solides d'un financement pérenne, juste et solidaire, pour toutes les personnes âgées". Avec, pourquoi pas, la création d'un cinquième risque au sein de la sécurité sociale (après la santé, la retraite, la famille et le travail).

AUDIO - Invitée de la rédaction : Marie-Pascale Mongaux, correspondante de l'AD-PA en Normandie

Invitée de la rédaction : Marie-Pascale Mongaux Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Personnes âgées: déblocage de fonds pour les Ehpad avant une grève mardi

Maisons de retraite : "Il faut un personnel pour une personne âgée"

"A bout", les personnels des maisons de retraite font grève mardi

En Normandie, les personnels des Ehpad n'en peuvent plus