Rouen. À Rouen, il s'en prend à un professionnel de santé pour un café

Les faits se sont déroulés à Rouen (Seine-Maritime) à la Boussole, une association qui vient en aide aux personnes en voie d'addiction aux produits stupéfiants. Le lieu accueille régulièrement des individus marginalisés par une vie précaire et souvent sans domicile fixe. C'est le cas de Tony Ribeiro Ferreira, 43 ans, qui s'y présente le 25 mai 2018 comme à son habitude et réclame le café qu'on lui a toujours servi. Mais l'association a supprimé ce service qui engendrait des attroupements devant ses locaux. Le prévenu perd ses nerfs devant le personnel d'accueil et finit par s'en prendre à un professionnel de santé qu'il saisit à la gorge en lui promettant de lui "casser la gueule". On tente de le maîtriser et, dans la bousculade, il profère des menaces, assurant qu'il va régler son compte à son entourage.

Un casier chargé

La police est prévenue et parvient à le calmer puis l'amène au commissariat où il est placé en garde à vue. Le prévenu nie en bloc les faits reprochés et assure à la barre lors de son audience, lundi 28 mai :"je n'ai porté aucun coup". Pour le procureur, "la position du prévenu est contredite par les faits du dossier", tandis que sa défense explique "qu'il a davantage besoin d'être suivi que puni". À l'issue de ses délibérations, le tribunal le reconnaît coupable des faits reprochés et le condamne à 10 mois de prison dont quatre assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans. Il prononce aussi son maintien en détention.

