Mondeville. Caen : deux cambrioleurs condamnés à des peines fermes

Feriz Ahmetovic âgé de 26 ans et Juliano Danicic âgé de 25 ans, tous deux bosniaques ont été jugés en comparution immédiate mardi 22 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Caen. Il leur était reproché deux cambriolages commis le jeudi 17 mai 2018.

Venus se détendre à la mer

Venant du Havre les deux compères décident de venir "se détendre à la mer" et pourquoi pas, rencontrer des filles. Mais en fait le programme s'avère bien diffèrent. En réalité ils cambriolent deux maisons à Mondeville et à Caen. Dans l'une, le butin sera de quelques billets, d'une paire de lunettes de soleil et d'une montre, dans l'autre d'un peu d'argent et de bijoux. C'est un voisin qui appelle la police et donne leur signalement. Il faudra les interroger un bon moment avant qu'ils n'avouent. Deux victimes présentes à l'audience parlent du choc d'avoir trouvé leur porte fracturée et de la répercussion psychologique du délit.

Un instigateur et un suiveur ?

Le plus âgé, avec les quinze mentions qui jalonnent son parcours judiciaire (dont neuf pour vols) semble bien être l'instigateur. Il comparait d'ailleurs incarcéré en préventive, tandis que son comparse comparait libre.

Après délibération Feriz Ahmetovic écope de 15 mois de prison ferme et est maintenu en détention. Juliano Danicic quant à lui écope de six mois ferme aménageable.