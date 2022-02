Coutances. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, dans la Manche et le Calvados

Le ministre de l'Éducation Nationale se rendra dans le Calvados et la Manche le jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018. Il devrait notamment visiter les lycées Les Sapins de Coutances et Julliot de la Morandière de Granville.