VIDEO: MERWAN RIM en live avec Tendance Ouest

Merwan Rim s'est illustré dans de nombreuses comédies musicales comme les dix Commandements, le Roi Soleil et dernièrement l'Opéra Rock Mozart. Il sort son premier album solo.

Merwan Rim était l'un des invités de Tendance Ouest pour le premier concert de l'année des 30 ans de la station régionale bas-normande. L'artiste est extrêmement gentil, sincèrement agréable et bienveillant. Loin d'avoir la grosse tête, Merwan Rim a offert aux auditeurs de Tendance Ouest un set simple, acousique et généreux. Sa voix, 2 guitares... et les jeunes filles chantaient !

Théa, très jeune auditrice deTendance Ouest, fêtait ses dix ans. Charles, devrais-je écrire Jacques Martin, lui avait préparé une surprise !

Retour en vidéo.