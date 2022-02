Le-Havre. Une école des métiers du numérique ouvre au Havre

Les métiers du numérique sont souvent présentés comme des métiers d'avenir. Au Havre (Seine-Maritime) une nouvelle offre de formation va voir le jour à partir de septembre 2018. La Manu, école spécialisée dans les métiers du numérique, s'implante dans la cité Océane.

Quatre sites en France

Elle est déjà présente à Noyon, Soissons et Amiens. L'école proposera des formations continues pour adultes. Des formations concrètes pour déboucher sur de l'emploi. 90 % des diplômés de La Manu sont insérés professionnellement six mois après la formation.

Écoutez Alexandre Denurra, le dirigeant et fondateur de La Manu :

La Manu, l'école des métiers du numérique Impossible de lire le son.

Réorientation professionnelle

La Manu s'adresse à un public en réorientation professionnelle (demandeurs d'emploi ou salariés en reconversion), avec des formations de six à 12 mois débouchant sur des diplômes d'État. Des stages plus ciblés (réseaux sociaux, cybersécurité, wordpress, communication…) sont également proposés aux entreprises, aux artisans et aux commerçants. Des formations payantes pouvant être payantes financées par des aides (pour les demandeurs d'emploi ou les salariés en réorientation) ou par de l'alternat.

Une offre complète sur Le Havre

Cette nouvelle école n'est évidemment pas la seule à proposer des formations numériques sur le Havre. Pour les étudiants, des filières sont proposées à l'université et à l'EM Normandie. Une Cité Numérique va d'ailleurs voir le jour en 2019 quai Frissard au Havre. Pour les professionnels, la CCI Seine Estuaire organise régulièrement des stages.

La Manu, l'école des métiers du numérique – 2 rue Dombasle au Havre – ouverture le 17 septembre 2018.