Caen. Avant les vacances d'été, comment bien faire réviser son véhicule ?

Au garage Renault de l'Université à Caen (Calvados), on se prépare à accueillir la saison estivale et les premiers départs en vacances. L'occasion de poser quelques questions à Romain Ferré, mécanicien. Alors comment bien faire réviser sa voiture avant de partir ? "Il faut bien faire contrôler son véhicule à tous les niveaux, notamment les pneus, les plaquettes de frein, le niveau d'huile et le liquide de refroidissement" explique-t-il. Autre point d'attention, la vérification du moteur. "Les gens ont tendance à ne pas faire réviser les courroies de distribution du moteur, mais c'est très important". En général cette vérification se fait tous les cinq ans mais c'est lors des départs en vacances que le risque de casse est le plus élevé.

Le plus simple est de faire réviser son véhicule dans un garage. - Solenn Boulant

Anticiper la révision

Comme vous n'êtes pas les seuls à partir en vacances cet été, le mieux est d'anticiper les vérifications de votre véhicule. En effet, les garages sont souvent saturés à cette période puisque tout le monde fait ses contrôles au dernier moment. "Le mieux est de s'y prendre une semaine à l'avance pour être sûr d'avoir de la place et que le véhicule soit prêt à temps" conclut Romain Ferré.