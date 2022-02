Fécamp. Portes ouvertes aux serres municipales de Fécamp

C'est un événement qui attire quelques milliers de personnes tous les ans : les portes ouvertes des serres municipales de Fécamp. Elles ont lieu le samedi 26 et le dimanche 27 mai 2018. Il s'agit pour les espaces verts de la ville de présenter les fleurs et les plantes qui seront plantées à partir de début juin. Que le public s'interroge sur le fleurissement de la ville, des différents choix réalisés par la commune (comme la mise en valeur des vivaces pour faire des économies en eau, ne plus utiliser de phyto).

À l'occasion des portes ouvertes des serres municipales de Fécamp, la ville a invité ses villes jumelées (Putnok en Hongrie, Rheinfelden en Allemagne, Mouscron en Belgique et Vale of Glamorgan au Pays de Galles) pour réaliser le jardin de l'amitié. Il est situé derrière l'aile gauche de l'Hôtel de ville. En forme de fleur, chaque ville fleurit un pétale.

Un lieu de production, d'éducation et de formation

Fécamp produit tous les ans 50 000 plantes annuelles et 40 000 bulbes et bisannuelles. Tout est produit directement aux serres municipales. Un lieu qui est un peu plus qu'un site de production. Les serres accueillent toute l'année les écoles de la ville pour des journées pédagogiques. Il s'agit également d'un lieu de formation avec des jeunes en apprentissage. Les journées portes ouvertes sont l'occasion pour le grand public de profiter de conseils et de participer à des ateliers thématiques (rempotage, taille et repiquage).

Écoutez Gilles Cordevant, adjoint au maire de Fécamp en charge de l'environnement et du cadre de vie :

Portes ouvertes aux serres municipales de Fécamp Impossible de lire le son.

Portes ouvertes des serres municipales de Fécamp (route de la vallée) – samedi 26 mai 2018 de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 19 heures avec des trompes de chasse, des jeux pour les enfants et un pot de l'amitié à 17 heures – dimanche 27 mai 2018 de 10 heures à 19 heures avec possibilité de pique-nique (à apporter soi-même) et jeux pour les enfants.