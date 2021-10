Basket : le CBC déçu mais pas trop

L'échéance, en revanche, laisse davantage dubitatif. Voilà des mois que Caen passe tout près d'une première victoire en-dehors de ses bases. Voilà sept rencontres qu'il perd systématiquement en déplacement. Les Caennais ont poursuivi cette mauvaise série samedi 14 janvier à Rennes, rien moins que leader de Nationale 2 (85-82). "Est-ce que je suis déçu ? Oui mais pas trop, tempère l'entraîneur caennais. J'ai vu un bon match. Si on perd tout à l'extérieur et qu'on gagne tout à domicile, ça m'ira !" Largement dominateur en début de match (10-18, 10'), Caen a pris l'eau dans le deuxième quart-temps (29-10) et ne s'en est jamais remis.

"On a subi pendant cinq minutes quand ils ont sorti la boite à gifles, reconnaît Fabrice Calmon. On a été surpris, comme les arbitres." Les Calvadosiens sont revenus petit à petit mais n'ont pas réussi à combler tout leur retard. "On a eu le mérite de les pousser dans leurs retranchements, là où certaines équipes ont pris trente points, souligne Fabrice Calmon. Il n'y a pas grand-chose à dire sur leur victoire, même si ça n'aurait pas été un vol que de gagner ce match." Septième du classement avec trois points (donc trois victoires) de retard sur le podium et autant d'avance sur la zone de relégation, Caen aura désormais bien du mal à accrocher les play-off. Prochain objectif : préserver l'invincibilité à domicile contre Ormes, samedi 21 janvier.