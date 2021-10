Idées loisirs Normandie : Week-end du 14 et 15 janvier

C'est la fête de la Befana à Arromanches ! C'est une fête italienne liée à l'Epiphanie, les enfants sont invités à une après-midi récréative avec contes et chants et petits cadeaux (pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés de leurs parents).





Journée de Randonnées "Les Premiers Pas" demain au Mesnil-Eudes: 25 et 50 kms de vélo de route, 25 et 35 kms de VTT et 10 kms de randonnée pédestr.Départ de la salle des fêtes de Mesnil Eudes à partir de 8h. Pot d'amitié à 11h30. Moins de 18 ans licencié gratuit, non licencié 2 euros.







Le groupe Witch doctors est à l'honneur dans la région. Ils sont en concert cet après midi à la médiathèque d'Argentan et ce soir au soubock de Cauville. C'est du blues/rock du bocage.









A Argentan il vous reste encore une semaine pour profiter de la Foire St Vincent sur le Champ de Foire. Profitez des manèges de 14h à 20h.





Demain après-midi, 1er Jazz Dudim de l'année, organisé par le collectif Jazz basse normandie. Vous pourrez écouter FaCT & Rooms. Fact est un trio avec comme répertoire des compositions personnelles et de standards des Beatles... RDV à 17h demain au conservatoire de caen.

C'est la 17e journée du championnat de Ligue Magnus pour les Drakkars de Caen. Ils rencontreront Epinal à 20h à la Patinoire de Caen.





Il y a du roller en région, avec des courses organisées tout le week-end à Alençon, retrouvez de nombreuses équipes du Grand Ouest durant 2 jours







Le 56ème salon des Antiquaires, Brocantes, Puces et toutes collections a débuté hier à Lisieux et continue tout le week-end. Une petit centaine d'exposants vous présente leurs objets introuvables, originaux ou de collection. Entrée à 5 euros pour les adultes. C'est de 10h à 19h au parc des expositions de Lisieux.







Le El Camino à Caen vous propose une punk-rock party avec pommeau et Teurgoule. Le concert commence à 21h, c'est gratuit.





Spectacle d'humour et de musique avec Julie Victor c'est au Carré du Perche à Mortagne ce soir.





A La Loco de Mézidon-Canon, venez voir sur scène Fady Melo ainsi que Mamadou Diarra dit Mad Lenoir . C'est une soirée reggae qui débute à 21h.

Exit Mankind - Micropoint On tour, c'est le concert de ce soir au Cargö à Caen, de l'électro-techno. Ca commence à 22h30.





C'est cette année le 40ème anniversaire du groupe ornithologique normand. A cette occasion, ils convient le public à venir participer au recensement des oiseaux d'eau organisé ce dimanche dans la région. Il y a 8 points de RDV dans les 3 départements. Il faut prévoir des bottes et des jumelles, et c'est ouvert à tous demain à 10h ! Liste des points de RDV sur www.gonm.org .







Vous pourrez profiter d'une soirée concert à la fabrique de Lion sur mer à 20h avec le groupe LOL.



Concert pop/rock au Quai des Arts à Argentan avec 3 groupes dès 20h30.



Ce week-end Bernie Bonvoison fait étape dans la région, il est à Cherbourg. Le chanteur et réalisateur proposera de nouvelles compositions acoustique sans reprise des standards de Trust.





Du football ce week-end dans la région : En Ligue 2 l'équipe du Mans reçoit Guingamp à 14h30. En CFA Avranches reçoit Le Mans – B au stade Fenouillère dès 18h. Et puis ce soir, le Stade Malherbe Caen accueille à domicile le Stade Rennais pour la suite du championnat de Ligue 1. Match à suivre en direct sur Tendance ouest et Tendanceouest.com dès 20h.