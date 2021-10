L'assassinat du préfet Erignac fera l'objet d'un téléfilm

En gestation depuis trois ans, le téléfilm se tournera dès le 23 janvier prochain avec les acteurs Mathieu Amalric (Jeanne Captive), Olivier Gourmet (L'Exercice de l'état) et Karole Rocher (Polisse, Braquo).

Baptisé Les Anonymes - Un Pienghjite Micca, l'unitaire se focalisera sur l'instruction judiciaire de cette affaire et plus précisément celle du groupe dit des "Anonymes", condamné pour l'assassinat du préfet.

Réalisateur du film politique sur les arcanes du pouvoir L'Exercice de l'Etat, Pierre Schoeller a signé le scénario - écrit en français et en langue corse- de la fiction, et se chargera de sa mise en scène. Il retrouvera à cette occasion Olivier Gourmet, présent au générique aux côtés de Mathieu Amalric, Karole Rocher, Didier Ferrari (Les Beaux mecs), Jean-Philippe Ricci (Un Prophète), Nathanaël Maïni (L'Enquête corse) et Cyril Lecomte (Switch).

Les Anonymes - Un Pienghjite Micca sera diffusé courant 2013 sur Canal+.