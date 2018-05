La Nuit des cathédrales ce samedi à Rouen

Rouen (Seine-Maritime) participe, samedi 12 mai 2018, à la Nuit européenne des cathédrales. Entre 19 heures et minuit, les visiteurs pourront assister à des concerts, des messes et découvrir des endroits habituellement fermés.

C'est samedi 12 mai 2018 que se tient la Nuit des cathédrales partout en Europe. Pour l'occasion, la cathédrale Notre-Dame de Rouen (Seine-Maritime) sera accessible au public, librement, de 19 heures à minuit. "Il s'agit de permettre à chacun de venir visiter, écouter de la musique ou s'y recueillir, explique le père Alexandre Gérault, curé de la paroisse Notre-Dame de Rouen, l'idée est de rejoindre chacun là où il en est dans son propre cheminement."

Plusieurs animations sont ainsi prévues tout au long de la soirée pour les jeunes et les adultes. "Ça commencera par une sonnerie de cloches à 19 heures parce que la cathédrale est un monument au milieu de la ville et de la cité, et donc ces cloches interpellent tous ceux qui les entendent", poursuit le père Alexandre Gérault.

Des visites commentées

Tout au long de la soirée, des visites commentées seront proposées "à travers la découverte du baptistère ou de la crypte qui sont des lieux qui ne sont pas habituellement visibles", ajoute le père Alexandre Gérault. Au programme aussi une exposition sur la "cathédrale retrouvée", qui abordera tous les travaux de restauration au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Différents concerts sont aussi prévus (dont le détail est visible ci-dessous) et différents temps de prière. Une dizaine de bénévoles sont mobilisés pour assurer l'organisation de cette Nuit de la cathédrale.

Le programme de la nuit européenne des cathédrales - Amaury Tremblay

Pratique. Samedi 12 mai 2018, de 19h à minuit à la cathédrale de Rouen. Entrée libre et gratuite.