À vos marques, prêts, partez ! Place à la course de caisses à savon, à Cherbourg-en-Cotentin, jeudi 10 mai 2018. C'est le temps fort de la Sainte-Echelle, la fête du quartier d'Octeville.

Une sorte de Mario Kart grandeur nature : une vingtaine de bolides, bricolés de bric et de broc, vont s'élancer et dévaler la pente, rue du Val-Cauchin. Parmi les participants, le Conseil local de la jeunesse d'Équeurdreville-Hainneville, les MJC, des élèves en bac pro chaudronnerie industrielle au lycée Tocqueville, le Rugby Club Cherbourg Hague… Et pour la première fois : un EHPAD est dans la course !

Déambulateur et fauteuil roulant

Le personnel de La Demeure du Maupas s'est mobilisé pour fabriquer un engin avec du matériel réformé - car le recyclage est aussi la règle, pour la course de caisses à savon. À l'arrière du véhicule, le chef de cuisine… et au volant Ghislain Guillet, le directeur de cet EHPAD :

Cherbourg. Course de caisses à savon à Cherbourg : un EHPAD sur la ligne de départ ! Impossible de lire le son.

Et comme le veut l'ambiance bon enfant de cet événement, l'équipage sera déguisé… en grands-mères, charentaises aux pieds ! Quelques résidents seront sur place pour encourager les courageux qui s'élanceront… les autres suivront la course par internet. Les résidents ont aussi participé à la décoration du bolide.

Le programme complet des festivités de la Sainte-Echelle est à retrouver sur le site internet de la ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Pratique. Les bolides et les participants seront exposés dès 13 heures sur le parking au carrefour des rues Becquerel et rue du Val-Cauchin. Début de la course à 15 heures, et fin à 17h30, rue du Val-Cauchin, sur le parking de la ligne de départ.