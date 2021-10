La nouvelle autoroute A813 est ouverte à la circulation

Conçue pour alléger le trafic sur la D613 et aux abords des communes de Bellengreville et Vimont (20 000 véhicules/jour), cette liaison routière permettra à ses usagers d’éviter Cagny et Mondeville pour rejoindre Caen, et d’améliorer la desserte des communes du sud-est de Caen.

12 000 véhicules devraient y transiter chaque jour. C’est une étape supplémentaire dans le contournement sud-est, qui devrait à terme doubler le périphérique et permettre de rejoindre directement l’autoroute A13 depuis l’avenue d’Harcourt, au sud de Fleury-sur-Orne.

D’un coût total de 35 millions d’euros, l’A813 comporte ainsi un nouvel échangeur complet, deux gares de péage de trois voies et trois ouvrages d’art. Ces quatre kilomètres coûteront aux personnes qui les emprunteront la somme de 0,70 euro, hors sortie vers Paris.