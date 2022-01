Iran: les sanctions américaines effectives immédiatement pour les nouveaux contrats

Et le Trésor américain a fait savoir que les sanctions concernant les anciens contrats conclus en Iran entreraient en vigueur après une période de transition de 90 à 180 jours, quelques minutes après l'annonce par le président Donald Trump du retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire signé entre Téhéran et les grandes puissances en 2015. M. Bolton a aussi indiqué que Washington était prêt à discuter d'une solution "beaucoup plus large".

