Le-Havre. Mineurs isolés : la Seine-Maritime présente son dispositif

Le conseil départemental est la collectivité qui a en charge l'accueil des mineurs isolés ou en difficultés, y compris les migrants mineurs non accompagnés. En 2017, la France comptait sur son sol près de 25 000 migrants mineurs isolés. Ils n'étaient que 13 000 en 2016.

En Seine-Maritime, plus de 470 mineurs non accompagnés sont pris en charge par le Département. Toutes les semaines, il arrive dix jeunes supplémentaires. Cela représente une augmentation de 100 % des jeunes accueillis en moins de trois ans. Le Département manque de structure d'accueil et lance son dispositif " Tiers accueillant ". La Seine-Maritime incite les familles volontaires à accueillir des adolescents.

Écoutez Nathalie Lecordier, vice-présidente du Département en charge de l'enfance et de la famille :

Deux réunions d'information au Havre et à Dieppe

Début mai 2018, 13 familles seinomarines en ont déjà fait la demande. Les dossiers sont en cours d'examen. Pour mieux promouvoir ce dispositif, deux réunions d'information sont organisées : le 18 mai 2018 au Havre et le 22 mai 2018 à Dieppe. L'inscription par mail est obligatoire (avant le 14 mai pour Le Havre et avant le 18 mai pour Dieppe).