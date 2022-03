Rouen. Seine-Maritime : le président fait le point sur les migrants mineurs isolés

Tous les départements de France ont des difficultés avec l'accueil des mineurs non accompagnés. C'est le constat dressé par Pascal Martin, président du département de Seine-Maritime, lors de ses vœux à la presse le jeudi 18 janvier 2018. "Nous sommes dépendants du climat international. Le chiffre a pratiquement doublé en un an." En effet, selon les chiffres du département, il y avait 272 migrants mineurs et isolés à fin 2016 et ils étaient près de 500 à la fin du mois de décembre 2017.

16 millions d'euros par an

Dans le budget de la collectivité, 16 millions d'euros étaient dédiés à ces "MNA" en 2017, en comptant entre 25 000 et 30 000 € par personne et par an en logement, nourriture et vêtements. Une dépense conséquente pour une collectivité aux moyens limités. "Mais le Premier ministre s'est engagé à ce que l'État prenne en charge l'évaluation et la mise à l'abri des mineurs isolés. Cela devrait nous soulager."

