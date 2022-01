Amfreville. Tintamarre : un festival du cirque qui fait du bruit dans le Calvados

C'est une grande première : du vendredi 11 au dimanche 13 mai 2018, Amfreville (Calvados) accueille Tintamarre, un festival du cirque.

Spectacles et initiations

Quatre chapiteaux seront dressés dans la ville pour faire découvrir au grand public les arts du cirque sous toutes leurs formes. Acrobates, voltigeurs, trapézistes, clowns ou jongleurs, les professionnels assureront le show mais proposeront aussi des ateliers découverte et des initiations pour petits et grands.

À découvrir notamment, le duo clownesque et musical de la CIe iSi, l'esprit cabaret assurée par l'orchestre Mazel Combo et les arobates, jongleurs et voltigeurs en tout genre, samedi soir, mais aussi des spectacles de rue, de blue créole ou encore des lectures sous chapiteau.