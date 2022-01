Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce dimanche 6 mai

Bélier

Drames, ricochets et secrets, vous serez au cœur des confidences diverses et variées qui vous amuseront et vous feront comprendre à quel point certains se compliquent la vie inutilement.

Taureau

Envie de vous évader, changer de vie oui, tout du moins tenter d'aller vers le meilleur de l'existence. Tous les grincheux, aigris, vous les mettrez au clou.

Gémeaux

Vous avez du soleil dans la tête et vous saurez particulièrement partager votre ivresse avec les natifs de signes de terre. Il fera bon vivre à vos côtés.

Cancer

Comment faire pour continuer longtemps le rythme qui vous est imposé ? Recharger vos batteries tant bien que mal sera votre recherche du jour.

Lion

Votre côté sombre et ténébreux séduira quelques adeptes du mystère. Vous distillerez le trouble et les ambiances en clair-obscur.

Vierge

Votre succès réside dans votre naturel. Vous saurez en jouer. Vous détestez les artifices, pourquoi travestir la réalité ? Ce serait une erreur manifeste. Rien ne peut rivaliser avec le naturel.

Balance

La chance : les astres vous protègent et vous conseillent de miser raisonnablement s'entend. Une bonne surprise.

Scorpion

Une pluie de records si vous pratiquez un sport. Si celui-ci se pratique en équipe vous serez un véritable poisson pilote.

Sagittaire

Petite déception aujourd'hui dans les rapports humains. Pas grand-chose de grave mais suffisamment pour plomber l'ambiance pour la journée.

Capricorne

Journée consacrée à prendre soin de votre petite personne. Rien ne presse aujourd'hui vous désirez rester dans votre bulle. Vous avez bien raison.

Verseau

Journée cadrée autour de la famille. Vos élans affectifs sont polarisés sur les enfants, parents et vos racines.

Poissons

Tout se complique aujourd'hui. Si vous aviez le désir de simplicité pour cette journée… c'est râpé. Vous aurez l'impression que le monde se ligue contre vous. Patience demain sera un autre jour.