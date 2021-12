Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole rate la victoire contre Valenciennes

Le match

La soirée avait pourtant bien commencée: QRM venait d'ouvrir le score en première mi-temps par Lamine Ndao, et Nancy et Bourg-en-Bresse perdaient sur les terrains de Tours et de Brest. Et puis tout s'est écroulé au cours de la deuxième mi-temps. Sur une première relance ratée dans la surface, c'est Robail qui égalisait puis Valenciennes prenait l'avantage à la 80e par Karaboué (2-1). Dans le même temps, Nancy égalisait à Tours et prenait l'avantage. Finalement, Marvin Gakpa, sur un exploit personnel et une erreur du gardien adverse offrait le point du match nul à son équipe. Un moindre mal qui permet aux joueurs de Manu Da Costa de revenir à trois longueurs de Bourg-en-Bresse et à cinq longueurs de Nancy qui s'impose 3-1 face à Tours. À seulement deux journées de la fin, la situation se complique pour QRM.

Les buts

34e: sur un ballon donné dans le dos de la défense, Lamine Ndao se retrouve seul face au but et sans trembler ajuste Damien Perquis impuissant.

QRM: 1 - Valenciennes: 0

66e: sur un ballon mal renvoyé par lé défense, Robail adresse une frappe puissante sous la barre.

QRM: 1 - Valenciennes: 1

80e: les Valenciennois se retrouvent à deux face au gardien. Karaboué contourne parfaitement Hartock et frappe dans le but vide.

QRM: 1 - Valenciennes: 2

83e: Marvin Gakpa part sur le coté droit, élimine ses adversaires et à l'entrée de la surface, adresse une frappe puissante qui trompe une deuxième fois Perquis.

QRM: 2 - Valenciennes: 2

La fiche

Arbitre : M. Florent Batta. 2842 spectateurs.

Buts : QRM: Ndao (36'), Gakpa (83'); Valenciennes : Robail (66'), Karaboué (80').

Avertissements. – QRM : Rogie (19'); VAFC: Ramaré (10'), Nery (89').

QRM : Hartock, Nguinda, Lefort, Sery, Albert, Basque (Taufflieb 75'), Oliveira (cap), Clauss, Rogie (Boujedra 57'), Gakpa, Ndao (Louis 75'). Entraîneur : Manu Da Costa.

Valenciennes : Perquis, Nery, Aloe, Jean-Tahrat, Niakate, Ramare, Masson (Robail 62'), Mauricio (Ambri 90'), Karaboue, Nangis, Privat (Tell 62'). Entraîneur : Réginald Ray.