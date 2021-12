Alençon. Orne : 15 entreprises s'engagent pour "libérer" leurs salariés pompiers-volontaires

Dans l'Orne, 1417 sapeurs-pompiers sont des volontaires, qui doivent pouvoir quitter leur travail en cas d'intervention. Pour préciser leurs modalités d'absence, des "conventions de disponibilité" sont petit à petit signées avec leurs entreprises.

191 conventions

On en dénombre à ce jour 191, qui concernent quelque 400 pompiers, dont quinze qui ont été actées jeudi 26 avril 2018 lors d'une cérémonie organisée au Service départemental d'Incendie et de Secours (Sdis) en présence de la préfète de l'Orne et du président du Sdis. La signature s'est déroulée à l'issue d'une réunion durant laquelle les chefs d'entreprise ont pu exprimer leur ressenti quant à ce fonctionnement.

Des entreprises de tous les secteurs

"Ce dispositif permet de conserver un service d'excellence au service des personnes et des biens", a expliqué Christophe de Balorre, président du Sdis 61. Les nouvelles entreprises signataires sont des TPE, PME, maisons de retraites, centres hospitaliers, mairies, mais aussi le sanctuaire de Montligeon ou le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Une palme particulière à la mairie de Trun, près d'Argentan, dont les cinq agents techniques sont tous des pompiers volontaires !

Romain Lepoivre (qui tient le diplôme) patron de VRM Agri-motoculture et son chef d'atelier Cyril (à gauche). - Eric Mas

Des avantages pour l'employeur

La situation peut parfois devenir compliquée à gérer lorsque les salariés s'absentent. Mais beaucoup s'en accommodent. C'est le cas par exemple chez VRM Agri-motoculture, une entreprise de seulement quatre salariés, située à Courtomer, village de quelque 700 habitants. Romain Lepoivre est le dirigeant de cette entreprise, créée il y a seulement 3 ans :

Romain Lepoivre Impossible de lire le son.

Cyril, chef d'atelier et… sapeur-pompier volontaire :

Cyril, chef d'atelier et pompier volontaire Impossible de lire le son.

Quelques avantages financiers sont consentis aux entreprises signataires, comme la baisse du montant de leur assurance-incendie, ou des réductions d'impôts.

A LIRE AUSSI.

Normandie : en direct avec les pompiers de la Manche

L'Orne recrute des pompiers volontaires