L'Orne recrute des pompiers volontaires

Une convention de partenariat a été signée jeudi 16 novembre 2017 à L'Aigle (Orne) entre des employeurs et le Service Départemental d'Incendie et de Secours. Ces conventions formalisent la mise à disposition, en cas de besoin, de sapeurs-pompiers volontaires.

À L'Aigle, la Communauté de Communes et le Service d'incendie et de secours de l'Orne ont signé, jeudi 16 novembre 2017, une convention de mise à disposition, afin de faciliter le recours aux pompiers volontaires. Le Sdis de l'Orne en recherche, surtout en journée, alors que chacun est occupé à son travail et pas toujours disponible en intervention.

96% des effectifs

L'Orne compte 1516 pompiers, dont 1426 volontaires (96% des effectifs !), parmi lesquels 22% de femmes, pour 17.260 interventions l'an dernier, assurées par les 46 centres d'incendie et de secours, répartis en cinq compagnies. 115.700 appels ont été reçus au centre de traitement de l'alerte.

Compte tenu du turn-over: 173 nouveaux volontaires ont été recrutés depuis le début de cette année 2017. Parmi les nouveaux, à L'Aigle, Manon et Jimmy, tous les deux sont âgés de 23 ans. Dans le civil, ils sont aide-soignante et infirmier, et ils vont déjà en intervention:

Manon et Jimmy ont été affectés au centre de secours de la Ferté-Fresnel.