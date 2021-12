Louvigny. Bonne table. La Parenthèse à Louvigny

Direction le sud de Caen et Louvigny (Calvados) pour notre escapade culinaire hebdomadaire. Les serveurs de la Parenthèse m'accueillent avec un large sourire alors que la maison affiche complet. Qu'importe puisque le soleil est de mise et qu'en quelques instants une table est dressée en extérieur. Comme il est un peu tard et que la salle est donc comble, la formule du jour avec ses trois plats à 13,50 € n'est plus disponible. Au menu ce jour-là : œuf mimosa, brochettes de poulet avec des frites accompagnées d'une sauce fromage blanc, et en dessert des profiteroles maison chocolat-vanille ou une poire pochée avec sa sauce au chocolat. Pour les pressés, le plat du jour est à 9,20 €.

Large choix de crêpes et de galettes

J'opte pour l'un des burgers de l'établissement, parmi sept recettes. Je choisis bien sûr le "Normand" avec son camembert, son steak haché, son œuf, sa tomate et ses oignons. Et à regarder les assiettes sur les autres tables, les galettes et crêpes ont particulièrement la cote, ainsi que les bruschettas et leurs huit déclinaisons. Bien d'autres plats sont disponibles, alimentant une carte digne d'une brasserie française traditionnelle : émincé de volaille, steak tartare, entrecôte, poisson du jour… Le choix ne manque pas.

Pratique. 2 Longue vue des photographes, à Louvigny. Tél. 02 31 85 18 86

