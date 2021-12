Salon. Passionnément jardin, un week-end fleuri à Honfleur

Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018, le salon "Passionnément jardin" est de retour avec, une nouvelle fois, une programmation riche et fleurie. Pour cet événement qui signe véritablement l'arrivée des beaux jours, les exposants sont encore nombreux.

Les conseils d'un jardinier célèbre

Tous ces professionnels du jardin proposeront au public des ateliers thématiques : conseils et démonstrations de taille, plantation, compost, potager… Et parmi eux, le célèbre jardinier normand Bertrand Souchon viendra prodiguer ses bons conseils de jardinage et répondre aux questions d'un public toujours avide de bons tuyaux.

Le club photo honfleurais proposera une exposition sur le thème de la nature. Les enfants seront également de la partie puisque les écoles primaires de la ville participeront à la création d'un massif ornemental.

Pratique. Samedi 28 et dimanche 29 avril de 10 heures à 19 heures, Jardin public. Tarif 4 €.

