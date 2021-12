Le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel évacué : le site rouvre, le suspect toujours recherché

C'est sans panique que les autorités sont parvenues à faire évacuer visiteurs, habitants et commerçants du Mont-Saint-Michel (Manche), dimanche 22 avril 2018. Les forces de l'ordre étaient à la recherche d'un individu jugé menaçant qui aurait annoncé vouloir tuer des policiers. Il n'en a rien été et après plus de trois heures de recherche, en début d'après-midi la décision a été prise de lever les opérations. La merveille doit rouvrir à 14 heures, alors que la passerelle y accédant l'est déjà. "Le site est dégagé de tout risque pour une réouverture", a affirmé Jean-Marc Sabathé, le préfet de la Manche.



• Lire aussi. Le Mont-Saint-Michel évacué : le témoignage d'un touriste



Utilisation de la vidéosurveillance

Vers 7 h 45, c'est depuis une navette menant au Mont-Saint-Michel, qu'un guide touristique a prévenu la gendarmerie. Un homme venait de tenir des propos menaçants envers les policiers et les gendarmes. Cette personne a été suivie sur le site touristique grâce à la vidéosurveillance, mais sa trace a été perdue par la suite.

A LIRE AUSSI.

L'ultragauche: menace montante ou épouvantail politique ?

Incendies dans le Var: "catastrophe écologique" pour un élu, déficit de débroussaillement, accuse un autre

A Jérusalem, les fidèles musulmans refusent les détecteurs de métaux israéliens

Sécurité accrue et lieu saint fermé après l'attaque de Jérusalem