Théâtre. Océan Mer : le roman d'Alessandro Baricco adapté au théâtre

La compagnie rouennaise Alchimie privilégie le texte contemporain adapté au spectacle vivant. Crée en avril 2017 à l'Étincelle, en coproduction par le Théâtre du château d'EU, le Rayon vert à Saint-Valery-en-Caux et l'Étincelle, Océan mer est une adaptation théâtrale du roman d'Alessandro Baricco. Amélie Chalmey, metteur en scène, argumente ses choix :

Pourquoi ce texte vous a-t-il interpellé ?

"Ce roman est à la fois un poème philosophique, un conte et un polar et emprunte aux codes du théâtre : la première page s'apparente clairement à une longue didascalie. Ce qui m'a plu c'est ce mélange des genres, cette alternance de dialogues et de récits (il faut savoir que l'auteur a également écrit pour le théâtre). C'est une véritable épopée qu'il nous livre ici, inspirée par le radeau de la Méduse. Un récit qui s'étend de 1816 à nos jours à travers une multitude de personnages."

Quelle est cette pension où se situe l'action ?

"Les protagonistes du roman se rencontrent à la pension Almayer en bord de mer. On ne sait ni où précisément ni quand. Ils sont tous à un carrefour de leur vie, soit avec une blessure à guérir, soit en quête de réponses. Cette pension est une sorte de purgatoire, où chacun se retrouve face à sa solitude, s'affrontant soi-même. L'océan qui est omniprésent y joue un rôle de miroir ou de révélateur qui peut à la fois effrayer ou apaiser."

Une seule comédienne incarne les différents personnages du roman, pourquoi ce choix ?

"Le roman évoque 230 personnages, j'ai choisi d'en réduire le nombre à 25 et tous sont interprétés par Marie-Charlotte Dracon sur un plateau quasiment vide. J'ai voulu qu'elle soit seule sur scène de manière à souligner l'immense solitude de chacun des protagonistes. D'un point de vue théâtral c'est un vrai défi qui lui a demandé beaucoup de travail, de ténacité et d'énergie. Lorsque nous avons monté la pièce, elle suivait une formation théâtrale centrée sur le corps et cela nous a beaucoup aidées pour qu'elle puisse passer facilement d'un personnage à l'autre en trouvant une posture et une voix pour chacun des protagonistes."

Quelles ont été les autres difficultés d'adaptation du roman ?

"C'est la première fois que le roman est adapté pour le théâtre. C'est un roman de 250 pages, il m'a déjà fallu faire une sélection. Le texte est magnifique mais certaines pages sublimes d'un point de vue littéraire ne pouvaient pas s'adapter au théâtre. J'ai voulu conserver surtout l'esprit du roman qui est à la fois magistral et épique, sensible et intelligent. Au-delà de cette océan-mer, l'auteur nous invite à voir avec nos émotions. J'espère avoir conservé sa poésie et son génie."

Pratique. Mardi 24 avril à 19h à la MDU à Mont-Saint-Aignan. 3 à 12€. 02 32 76 93 01

