CFA : Mondeville à la relance contre Brest

La rencontre, comptant pour la douzième journée de CFA 2, était initialement programmée le 17 décembre. Son report n'a sans doute pas déplu au club mondevillais, qui restait sur trois défaites consécutives entrecoupées d'une élimination en Coupe de France.

Alors qu'ils étaient bien partis (une seule défaite lors des huit premières journées), les Mondevillais sont retombés dans leurs travers et n'occupent plus que la dixième place du championnat. Deux points devant la zone de relégation, avec un match en retard, ils n'auront pas le droit à l'erreur contre la réserve brestoise. En cas de victoire, Mondeville recollerait à la quatrième place et chasserait les doutes qui ont pu apparaître fin-2011.