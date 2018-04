Parcoursup : le président de l'université de Rouen demande l'ouverture de négociations

Joël Alexandre, président de l'université de Rouen (Seine-Maritime), a signé une tribune, mardi 18 avril 2018, dans laquelle six présidents appellent à l'ouverture de "négociations pour sortir de l'impasse".

Six présidents d'université dont Joël Alexandre, président de l'université de Rouen (Seine-Maritime), signent une tribune sur le site Internet EducPros dans laquelle ils demandent l'ouverture de négociations autour de Parcoursup.

Cette nouvelle plateforme de vœux des lycéens modifie l'accès à l'enseignement supérieur et fait débat. De nombreux professeurs, étudiants et lycéens dénoncent une sélection arbitraire à l'entrée à l'université.

• Lire aussi : Sélection à l'université : à Rouen, la mobilisation grandit chez le personnel



Un manque de moyen

Les six présidents d'université regrettent le manque de moyens qui accompagne cette réforme. "Pensée pour éviter les tirages au sort dans les quelques filières dites 'en tension', la loi ORE et les faibles moyens qui l'accompagnent ne permettent pas d'améliorer l'accueil et la réussite des étudiants dans un contexte de progression démographique importante, pourtant prévisible de longue date", expliquent ces six présidents.

Ils demandent "un vrai dispositif public d'orientation et d'accompagnement des étudiants tenant pleinement compte des projets des bacheliers" et pour ce faire, des "moyens humains et financiers".

• Lire aussi : Université de Rouen fermée : incompréhension des étudiants et professeurs



Ils rappellent que plusieurs universités sont bloquées, ce qui met notamment "en péril la tenue des examens de fin d'année" et, "pour éviter des conséquences dramatiques", appellent "le gouvernement à ouvrir rapidement des négociations avec toutes les parties prenantes de ce conflit pour discuter des modalités concrètes de mise en œuvre de Parcoursup".

A LIRE AUSSI.

Parcoursup: une nouvelle étape démarre, des inquiétudes persistent

Lycéens et enseignants manifestent contre la réforme du bac à Rouen

Parcoursup: quelques jours pour connaître avant les voeux post-bac