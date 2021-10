Toute l'équipe de Tendance Ouest souhaite la bienvenue aux auditeurs de l'Orne, de la Mayenne et de la Sarthe découvrant aujourd'hui le programme "Hits & News" de Tendance Ouest.

En s'associant aujourd'hui à Tendance Ouest, Normandie FM rejoint la 1ère radio indépendante de Normandie, la radio régionale privée la plus puissante de notre région. Désormais dans votre radio, vous écouterez Normandie FM programme Tendance Ouest, une vraie radio de proximité, faite par des normands pour les normands.



Une équipe de plus de 20 personnes vous accompagne à chaque moment de votre journée avec vos hits et artistes préférés mais aussi l'actualité dans notre région, dans votre département de 7h à 21h du lundi au dimanche. Tendance Ouest propose également l'info trafic, la météo, vos sorties dans la région, le sport, l'interactivité, des milliers de cadeaux, de nombreux événéments et tout ce qui fait battre le coeur des normands !

Découvrez notre grille de programme en cliquant sur ce lien.

Découvrez l'équipe de Tendance Ouest en cliquant sur ce lien.

Ecoutez Normandie FM programme Tendance Ouest en cliquant sur ce lien.



Tendance Ouest et Normandie FM c'est désormais 17 fréquences, deux sites internet, des applications mobiles pour ne rien râter sur la vie en Normandie.