Caen. Création : Caen s'affiche sur des mugs et des sacs

Au début de la rue Guillaume Le Conquérant dans le centre de Caen (Calvados), la boutique My Boo attire l'œil. Ouverte depuis le jeudi 5 avril 2018, elle est la concrétisation d'un rêve pour Julie Bouzidi, jeune créatrice caennaise. À l'intérieur se trouvent coussins, bavoirs, plaids mais également des mugs, des sacs et des cartes postales qui attirent l'œil.

"Tu viens Caen ? "

"Ce sont les Caen-Caen de My Boo, explique la gérante de la boutique, l'idée est de faire des jeux de mots avec "Caen" qui fassent sourire et qui parlent à tous". Ainsi, qui n'a jamais envisagé d'envoyer une carte postale, "Tu viens Caen ?" ou de faire passer un message à ses amis : "Caen y en a marre, y a de l'ambiance dans nos bars" ? Julie, elle, ne sort jamais sans son tote-bag "Caen je serai grande", "parce que ça me rappelle ma boutique, je veux qu'elle évolue".

Fiers d'être Caennais

Cette collection spéciale Caen, elle l'a créée avec sa graphiste Erika Delaune. Et si, pour l'instant, ne sont sortis que quelques articles, de nombreux jeux de mots fleurissent dans un cahier et n'attendent qu'à être concrétisés. "L'idée c'est de dire qu'on est fières d'être Caennaises et de le montrer, tout simplement, et puis ça peut faire de bons souvenirs". À l'image de cette carte : "Caen j'irai revoir ma Normandie".