Le-Havre. Le Havre : la programmation de MoZ'aïque dévoilée

MoZ'aïque, le festival musique du monde, se tiendra du 18 au 22 juillet 2018 aux Jardins Suspendus du Havre (Seine-Maritime). Il s'agit de la 9e édition. La programmation a été dévoilée.

Parmi les noms à retenir (entre autres) Popa Chubby, Kimberose, l'artiste jazz français de référence Sylvain Rifflet, des légendes américaines comme Fred Wesley et Don Bryant ou encore Vinicio Capossela, une star italienne pour l'ouverture. Le festival permet des découvertes.

Le festival MoZ'aïque est organisé dans le cadre des agréable des Jardins Suspendus du Havre. - Gilles Anthoine

40 concerts programmés

Le point complet sur cette programmation 2018 avec Yann Le Boulba, programmateur de MoZ'aïque :

La 9e édition de MoZ'aïque : 40 concerts, plus de 200 artistes et plus de 40 000 spectateurs cumulés attendus. La billetterie est ouverte. Le pass cinq jours (en quantité limitée) est à 30 euros. Le billet jour est à 10 euros.

