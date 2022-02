Le-Havre. Tendance Ouest en direct de Moz'Aïque au Havre

Jazz, blues, rock, country, musique latino ou africaine résonnent dans les allées de ce magnifique écrin que représentent les jardins suspendus du Havre (Seine-Maritime). Tendance Ouest est mobilisé sur l'événement et vous propose de découvrir coulisses et interviews d'artistes samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017, entre 16h et 18h. Des pointures internationales sont encore attendues sur le site.

À voir samedi 22 juillet

Pour les amateurs de rock, de blues, de country, Deborah Bonham, la petite soeur du batteur de Led Zeppelin, se produit à 21h.

Autre univers, autre style avec dans la foulée le Reggae Roots d'Inna de Yard.

À voir dimanche 23 juillet 2017

Il est la tête d'affiche de ce festival, le nom le plus connu, probablement, du public français. Ben L'Oncle Soul vient présenter son hommage à Franck Sinatra.

En patron du blues, l'Américain Mighty Mo Rodgers enchantera les jardins suspendus à la tombée de la nuit, dès 21h30.